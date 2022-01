Friedberg-Stätzling

Edeka-Vermieter bietet Verlängerung in Stätzling an - der Konzern lehnt ab

Plus Martin Jennissen als Verpächter würde den Stätzlingern den alten Supermarkt-Standort gerne ein paar Monate länger erhalten. Warum Edeka darauf nicht eingeht.

Von Ute Krogull

Mitte Februar schließt Edeka am jetzigen Standort in Stätzling, erst zum Jahresende wird der neue Markt eröffnen. Die Menschen in dem 2500-Einwohner-Ort sind nun ein dreiviertel Jahr ohne Nahversorger. Es hätte auch eine andere Lösung gegeben: Vermieter Martin Jennissen bot eine unkomplizierte Verlängerung des Mietvertrages an.

