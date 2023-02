Stätzlinger Kindergarten sucht Baumeister von morgen

Plus Mit einer kreativen Aktion und Unterstützung der Firma Lindermayr lernen Kindergartenkinder in Stätzling den richtigen Umgang mit Hammer und Säge.

Fabian sägt fleißig. Hannah haut präzise Nägel in ein Brett. Matthias und Ella raspeln mit aller Kraft Buntstiftfarbe von Holzklötzen. Durch das Getümmel tönt die Pfeife von Harry Hammer - Schichtwechsel in der Stätzlinger Kita St. Georg. Bei einem Aktionstag sammelten die Kinder einen Vormittag lang erste Erfahrungen im Umgang mit echtem Werkzeug. Das Bauunternehmen Lindermayr aus Derching sponserte dafür eine Werkbank mitsamt Werkzeugkiste. Obendrauf gab es noch eine Überraschung.