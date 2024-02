Friedberg-Stätzling

11:30 Uhr

Zugeparkter Gehweg: Ärger um Verkehrssituation in Stätzling

Plus In der St. Anton Straße in Stätzling parken immer wieder Autos auf dem Gehweg. Das ärgert nicht nur die Bürger. Wie die Stadt sich zu der Situation äußert.

Von Tobias Rühl

Schnell aus dem Auto springen, in die Bankfiliale hinein und Geld abheben. Das ist bequem, doch an der Filiale der VR-Bank in der St.-Anton-Straße in Stätzling sorgt diese Situation immer wieder für Ärger. Denn oft stehen die Fahrzeuge auf dem Fußweg. Der Stadt Friedberg ist das bekannt. Warum sie von einem Halteverbot nichts hält.

Stätzlinger sehen hohe Unfallgefahr vor der Volksbank-Filiale

Sara Heckenstaller fährt mit ihrem Fahrrad oft an der Stelle vorbei: "Mütter mit Kinderwagen oder ältere Herrschaften mit Rollator kommen teilweise nicht durch. Ich habe schon beobachtet, dass sie deshalb auf die Straße ausweichen müssen". Auch ihrem Mann ist die Situation ein Dorn im Auge: "Irgendwann scheppert es an der Stelle. Ich kenne eine ältere Frau, die sich da nicht mehr vorbei traut." Er selbst sei an der Stelle einmal fast vom Fahrrad gefahren worden. Er fuhr auf der Straße, als ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung auf den Randstein fuhr, um vor der Bank zu halten. "Wir machen uns aber vor allem unsere Enkel, weil sie dort auch mit dem Rad entlang fahren."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen