Friedberg

18:00 Uhr

Stefan Kreitmeyr ist seit 1991 bei der Stadt – jetzt wird er Kommunalreferent

Stefan Kreitmeyr wurde zum neuen Friedberger Kommunalreferenten gewählt. Der 49-Jährige arbeitet seit 1991 in der Stadtverwaltung.

Plus Nach fast 25 Jahren geht Kommunalreferent Wolfgang Basch in Pension. Sein Nachfolger ist in der Verwaltung gut verankert. Trotzdem benötigt er Unterstützung.

Von Ute Krogull

Der Stadtverwaltung mit über 400 Mitarbeitern steht eine Zäsur bevor: Nach fast 25 Jahren im Amt geht Kommunalreferent Wolfgang Basch nächstes Jahr in Ruhestand. Sein Nachfolger ist in Verwaltung, Bürgerschaft und Politik hoch angesehen. Trotzdem gab es vor seiner Wahl im Stadtrat eine hitzige Diskussion.

