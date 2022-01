Friedberg

vor 34 Min.

Streit um Friedbergs Haushalt beginnt noch vor der Beratung

Plus Bürgermeister Roland Eichmann will sich bereits vor der Verabschiedung des Etats Ausgaben von über zehn Millionen Euro genehmigen lassen. Das sorgt für Kritik bei den Fraktionen.

Von Thomas Goßner

Eigentlich sollten Kommunen ihre Haushaltspläne noch vor dem Kalenderjahr verabschieden, für das er bestimmt ist. Eigentlich. Denn in der Praxis ziehen sich die Beratungen oft bis zum Frühling oder noch länger hin. Um auch in dieser sogenannten haushaltslosen Zeit zwischen Jahresanfang und Verabschiedung des Etats handlungsfähig zu bleiben, bedienen sich viele Städte und Gemeinden eines Instruments namens vorzeitige Mittelbewirtschaftung. Auch in Friedberg ist das so. Doch während der Stadtrat in den vergangenen Jahren die Liste der dringenden Ausgaben meist ohne große Debatte durchgewunken hatte, kam es diesmal beinahe zum Eklat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

