33.000 Euro Schaden bei Unfall

Unachtsamkeit ist laut Polizei die Ursache eines Unfalls an der Münchner Straße in Friedberg.

Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmittag in Friedberg-Süd ereignete. Polizeiangaben zufolge bog eine Fahrzeugführerin vom Mergenthauer Weg in die Münchner Straße ein. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der dort unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro. (AZ)