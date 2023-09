Tag der Retter und Helfer in Friedberg

Am Samstag präsentieren beim Möbelhaus Segmüller Einsatzkräfte von der Feuerwehr bis zum THW. Vorführungen und Mitmach-Aktionen sorgen für gute Unterhaltung.

Wie wichtig Retter und ehrenamtlicher Helfer sind, merkt man meistens erst in Notsituationen. Doch es steckt viel mehr dahinter: Es geht um Prävention, um das Gewährleisten von Sicherheit und um das Wohlergehen der Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, über die Bedeutsamkeit stiller Helden aufzuklären. Am Samstag, 30. September, gewähren verschiedene Institutionen aus dem Landkreis Einblicke in ihre Arbeit, informieren und veranstalten Mitmach-Aktionen.

Von 11 bis 18 Uhr kann man bei Segmüller in Friedberg verschiedene Aktionen erleben: Show-Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz, sowie Vorführungen mit Diensthunden der Polizeiinspektion Friedberg und eine Besichtigung des Original Eberhofer Streifenwagens. Weitere Beteiligte sind das Technische Hilfswerk Ortsverband Friedberg, die Wasserwacht Friedberg, die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg sowie der Malteser Hilfsdienst Aichach-Friedberg.

Friedberg feiert Tag der Retter

Für die kleinen Gäste ist ebenfalls gesorgt - es gibt kostenlose Hüpfburgen und extra Unterhaltung. Die angebotenen Aktionen sind entgeltfrei. Abgerundet wird das Ganze durch die Liveband Steirer Wahnsinn.(AZ)