Technischer Defekt: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Ein brennender Wagen ruft in Friedberg die Feuerwehr auf den Plan. Die kann das Feuer zwar schnell löschen, für das Auto kommt die Hilfe jedoch zu spät.

Ein Auto ist am Sonntag in Friedberg in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 17.10 Uhr an einem Audi A6 in der Luitpoldstraße/Am Stefananger aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Motor des Wagens.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Dessen Auslöser war laut Polizei wohl ein technischer Defekt. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. (AZ)