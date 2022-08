Friedberg

18:00 Uhr

Tierisches Vergnügen beim Hans-Böller-Lauf in Friedberg

Plus Nach zweijähriger Corona-Pause kehrt der beliebte Staffellauf nach Friedberg zurück. Über 100 Läuferinnen und Läufer sind am Start.

Von David Honold

Tobendes Gelächter brach unter den Zuschauern aus, als beim Start des diesjährigen Hans-Böller-Laufs ein Teilnehmer im Dinosaurierkostüm lossprintete. Die Jungen und Mädchen vom Team Möbelzoo traten alle in Tierkostümen an, ob als Kuh, Leguan oder Eisbär - der Kreativität an Tierkostümen waren keine Grenzen gesetzt. Wie sich später herausstellte, war dies eine Bierzeltidee, die mit großer Heiterkeit vom Friedberger Publikum aufgenommen wurde. So konnte dieses Team auch den letzten Platz verkraften, der anschließend trotzdem wie ein Sieg gefeiert wurde.

