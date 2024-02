Tourismus erholt sich – vor allem ein Segment gut ausgelastet

Plus Zwar erreicht man in Friedberg noch nicht die Zahlen von vor der Pandemie, der Aufwärtstrend ist aber unverkennbar. Die Stadt denkt über einen Ausbau des Angebots nach.

Ob Mallorca, Kreta oder die Malediven – die Deutschen haben ihre Reiselust nach der Pandemie längst wieder entdeckt. Aber auch in heimischen Gefilden ist der Tourismus im Aufschwung, bayernweit war 2023 das zweiterfolgreichste Jahr aller Zeiten. Friedberg ist ebenfalls gut unterwegs, hier sind die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Nicht nur die Hotels profitieren von der wiederentdeckten Faszination am Reisen.

Zunächst zu den nackten Zahlen. Während es im Jahr 2022 noch rund 35.000 Übernachtungen im Stadtgebiet, lag der Wert im vergangenen Jahr bei exakt 43.738, wie aus Daten des Tourismusamtes der Stadt hervorgeht. Das entspricht einer Steigerung von 23 Prozent. Auch die Zahl der Ankünfte ist deutlich nach oben gegangen, von 17.000 auf fast 23.000, also rund 35 Prozent. Die Zahlen liegen damit aber immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Jahr 2019, damals gab es laut Bayerischem Landesamt 39.000 Ankünfte und 61.000 Übernachtungen.