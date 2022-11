Trauer um Friedbergs früheren Bürgermeister Rüdiger Lischka

Plus Rüdiger Lischka war Lehrer und Politiker aus vollem Herzen – jetzt hat es plötzlich aufgehört zu schlagen. Friedberg trauert um seinen früheren zweiten Bürgermeister.

Rüdiger Lischka hatte ein großes Herz. Dass es jetzt plötzlich aufgehört hat zu schlagen, ist für viele Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ein Schock, auch wenn er schon 82 Jahre alt war. Lischka war bekannt und beliebt durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als SPD-Politiker, davon zwölf Jahre als zweiter und dritter Bürgermeister in Friedberg, aber ebenso als Lehrer am Gymnasium. Auch im hohen Alter war er engagiert, geistig und körperlich fit. Sein Tod kam überraschend.