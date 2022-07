Friedberg

vor 52 Min.

Trocknet die Friedberger Ach aus? Das Fischsterben hat schon begonnen

Plus In Stätzling sind bereits Fische in der Ach verendet. Man kann die Tiere nicht einmal umsetzen, denn sie sind chemikalienverseucht. Ist nicht nur die Hitze schuld?

Von Ute Krogull

Die ersten toten Fische liegen im Flussbett der Friedberger Ach im Bereich von Stätzling. Das Wasser stinkt. Bei größeren lebenden Fischen ragt manchmal die Rückenflosse aus dem Wasser. Der Wasserstand schwankt leicht, doch insgesamt sinkt er drastisch. Der Fischereiverein Friedberg befürchtet ein großes Fischsterben - und dass der Fluss völlig austrocknet. Der Forellenbach bei Derching ist bereits trockengefallen.

