Friedberg

18:00 Uhr

Über die Pläne für den Ausbau der Feuerwehrzentrale wird gestritten

Die Friedberger Feuerwehr kommt räumlich an ihre Grenzen.

Plus Die Ansprüche von Volksfest und Feuerwehr kommen sich im Bauausschuss in die Quere. Bürgermeister Eichmann wirft CSU und Grünen Verzögerungstaktik vor.

Von Eva Weizenegger

"Die Friedberger Feuerwehr ist das Rückgrat unserer öffentlichen Sicherheit", hielt Bürgermeister Roland Eichmann am Dienstagabend im Bauausschuss eine flammende Rede für die Freiwillige Feuerwehr Friedberg. Zuvor hatte sich eine längere Diskussion entwickelt, über die Notwendigkeit von weiteren 25 provisorischen Parkplätzen für die Aktiven im Süden des Feuerwehrhauses. Sie seien vor allem dann wichtig, wenn das Volksfest stattfindet. Feuerwehr-Pfleger Manfred Losinger ( CSU) fehlte die Sinnhaftigkeit für diese Entscheidung: "Ich sehe darin keinen sicherheitspolitischen Mehrwert, wenn wir an dieser Stelle für den zusätzlichen Aktivenparkplatz 70.000 Euro investieren sollen."

Die Feuerwehr Friedberg braucht mehr Platz

Die Feuerwehr Friedberg braucht mehr Platz. Nicht nur an Parkplätzen, auch räumlich kommt die Wehr an ihre Grenzen. Das Gebäude aus dem Jahr 1994 reicht nicht mehr aus, doch die Haushaltslage der Stadt Friedberg erlaubt einen schnellen Erweiterungsbau nicht. Wenn dieser und der Innenhof sowie die Zufahrten realisiert werden sollen, kommen auf die Stadt Kosten von etwa zehn Millionen Euro zu. Deshalb hat sich der Stadtrat entschieden, die Maßnahmen in drei Bauabschnitte zu gliedern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen