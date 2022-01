Unbekannter bricht ein Auto auf und stiehlt Lenkrad

Ein in Friedberg geparktes Auto wurde aufgebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter oder die Täterin.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat in der Fröschweilerstraße in Friedberg ein Auto aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Sonntag, 2. Januar, 19:45 Uhr und Montag, 3. Januar, 8:30 Uhr.

Der Unbekannte schlug die Scheibe eines BMW in Friedberg ein

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte schlug die Seitenscheibe eines geparkten BMW ein und entwendete das Lenkrad. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro, der Diebstahlschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf die Tat entgegen: 0821/323-1710.