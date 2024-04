Friedberg

vor 6 Min.

Polizei beendet Clubnacht mit Aera Tiret im Edeka Wollny

Nur gut eine halbe Stunde konnte die Augsburger Band Aera Tiret ihre neuen Songs im Edeka-Einkaufsmarkt von Michael Wollny vorstellen. Dann rückte die Polizei an und das Konzert wurde abgebrochen.

Plus Es hätte ein Abend mit Musik, Tanz und Genuss werden sollen, doch das Konzert mit der Band Aera Tiret im Edeka Wollny wurde nach einer halben Stunde beendet.

Von Eva Weizenegger

"Diese Atmosphäre hier ist einfach einzigartig und ich freue mich, dass wir das wieder auf die Beine stellen konnten", sagt Michael Wollny noch zu Beginn des Clubkonzerts mit der Band Aera Tiret im Edeka-Einkaufsmarkt. Doch nach nur knapp 30 Minuten ist Schluss. Anwohnerbeschwerden sorgen dafür, dass die Polizei anrückt und das Konzert abgebrochen wird. "Es tut mir unglaublich leid", richtet sich Michael Wollny am Abend an die Gäste. Erwin Kalkbrenner, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Friedberg, begründet den Einsatz.

Michael Wollny zu abgebrochenem Konzert im Edeka: "Es ist so schade"

"Das Konzert war nicht angemeldet, die Musik begann erst um 22 Uhr und es gab massive Anwohnerbeschwerden." Deshalb seien die Polizeikräfte angehalten gewesen, die Veranstaltung abzubrechen. "Ich hab da einen Fehler gemacht", gibt auch Michael Wollny zu. "Es ist so schade", sagt er und lobt die Band, "Ihr habt so toll gespielt". Es sei eine reine Spendenveranstaltung gewesen und habe im geschlossenen Raum stattgefunden. "Deshalb ging ich davon aus, dass ich das nicht anmelden muss", sagt Wollny am Donnerstagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen