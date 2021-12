Unfall an der Kreuzung AIC25/Chippenham-Ring

Die Kreuzung von AIC25 und B300 in Friedberg ist recht unfallträchtig. Am Freitag krachte es dort wieder.

Einen Unfall von der Kreuzung AIC 25/ B300 meldet die Polizei: Am Freitag um 14.30 Uhr bog ein 22 Jahre alter Pkw-Fahrer von der Augsburger Straße (B300) rechts in den Chippenham-Ring ein, dabei hielt er an, weil Fußgänger die Straße überquerten. Als er anschließend auf dem Chippenham-Ring die Spur wechseln wollte, achtete er nicht auf den zwischenzeitlich freigegebenen Nachfolgeverkehr, der von der Geradeausspur der AIC25 kam, und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Sachschaden liegt bei fast 6000 Euro.