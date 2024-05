Unfall auf Friedberger Kreuzung: Welche Farbe hat die Ampel gezeigt?

In Friedberg stoßen zwei Fahrzeuge auf einer Kreuzung zusammen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Ampel machen können.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Friedberg. Gegen 17:52 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Opel die Zeppelinstraße in südlicher Richtung. Als er in den Kreuzungsbereich zur Joseph-Hohenbleicher-Straße einbog, fuhr ein 70-Jähriger laut Polizei mit seinem Ford auf der gleichen Straße in nordöstliche Richtung ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3700 Euro. Die Vorfahrt ist durch die dortige Lichtzeichenanlage geregelt. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Stand der Ampelanlage machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821-323-1710 zu melden. (AZ)