Unfallflucht in Friedberg: Autofahrer streift schwarzen Nissan

Ein Autofahrer beschädigte ein geparktes Auto in Friedberg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in Friedberg ein Auto angefahren. Laut dem Polizeibericht ereignete sich die Tat am Montag, 3. Januar, zwischen 10:35 und 12:10 Uhr. Der Täter oder die Täterin fuhr gegen ein in der Ludwigstraße geparktes Auto.

Der Unfallverursacher floh vom Unfallort in Friedberg

Der schwarze Nissan wurde dabei vorne links beschädigt. Der oder die Schuldige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3000 Euro zu kümmern. (AZ)

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise entgegen: 0821/323-1710.