Unfallflucht in Friedberg: Schwarzer BMW auf Kundenparkplatz beschädigt

Am Samstag wurde zwischen 15 und 15.30 Uhr ein schwarzer BMW auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Marquardtstraße in Friedberg angefahren und im Bereich des Stoßfängers hinten rechts beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

