Unheimlich gute Bilder: Schwimbeck-Ausstellung im Friedberger Schloss

Fritz Schwimbeck schuf nach dem Ersten Weltkrieg Werke, die einen das Gruseln lehren. Bis 23. April sind sie zu sehen. Was trieb ihn zu seinen besonderen Grafiken?

Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden in Europa zahlreiche Kunstwerke, in denen das Unheimliche, das Grauen, seinen Ausdruck fand. Ein Meister in der Inszenierung des Unheimlichen war der Künstler Fritz Schwimbeck (1889 bis 1977). Er wuchs im Friedberger Schloss auf. In dessen Räumen ist ihm bis 23. April 2023 die Ausstellung mit dem Titel "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck" gewidmet. Im dazugehörigen Katalog beschreibt Museumsleiterin und Kunsthistorikerin Alice Arnold-Becker Leben und Werk des Künstlers, der auf fast unheimliche Weise mit seinen Grafiken von Apokalypse und Kriegsgrauen aktuell wieder im Trend liegt.

Schwimbeck war von den Gemälden Arnold Böcklins begeistert

Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Fritz Schwimbeck in München, wo er sich in den 1910er-/-20er-Jahren in einem Kreis von Schriftstellern, Künstlern und anderen Intellektuellen bewegte. In diesen Jahren entwarf er grafische Zyklen mit Motiven des Unheimlichen, die ihre Prägung in den Schrecken des Ersten Weltkriegs, aber auch in Krankheit, Schmerz und Begegnung mit dem Tod erhalten hatten. Darüber hinaus illustrierte er zeitgenössische Bücher aus dem Bereich der fantastischen Literatur wie Gustav Meyrinks Romane "Der Golem".

Ausstellung "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck" 1 / 11 Zurück Vorwärts Öffnungzeit : 28. Januar bis 23. April 2023, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr.

Eintrittspreise Sonderausstellung und Museum: Erwachsene: 6 Euro, Familien 10 Euro, bis 18 Jahre frei.

Barrierefreiheit: Der Zugang zur Sonderausstellung ist barrierefrei, Behindertenparkplätze sind vorhanden.

Führungen: Sonntags, 11 Uhr, Termine: 19. Februar, 5. und 19. März, 2. und 16. April. Führung frei, zzgl. Eintritt.

Themenführung „Auf den Spuren von Fritz Schwimbeck im Wittelsbacher Schloss“: Samstags, 14 Uhr, Termine: 11. Februar, 11. März, 8. April, Führung frei, zzgl. Eintritt. Anmeldung: (0821) 6002-684. Auch für Gruppen buchbar: museum@friedberg.de

Workshop mit dem BastelKiosk "Geheimnisvolle Welten. Starke Bilder mit Linoldruck": Sonntag, 12. Februar, 10.30 bis 13.30 Uhr. Anmeldung: www.bastelkiosk.de

"Unheimliche Textwelten." Kreativer Schreibworkshop: Samstag, 4. März, 10.30 bis 14.30 Uhr: Anmeldung: www.katharina.maier.de

VHS-Museums-Mittwoch " Fritz Schwimbeck. Meister des Unheimlichen": Mittwoch, 29. März, 10.30 Uhr. Anmeldung: www.vhs-aichach-friedberg.de

Friedberger Forum: "Dracula und Nosferatu. Ein Roman und seine Verfilmung", Vortrag von Philipp Imhof: Mittwoch, 29. März, 19 Uhr, 3 Euro.

Lesung im Museumscafé mit der Schriftstellerin Katharina Maier " Blumen des Bösen. Über die Schönheit des Scheußlichen": Mittwoch, 19. April, 19 Uhr.

Kinder-Entdeckerprogramm „Dunkle Schatten und helle Geister“: Gemeinsam erkunden Kinder die Kunstwerke und gestalten danach ihr eigenes geheimnisvolles Bild. Freitag, 24. Februar, 10 bis 12 Uhr. Für Kinder ab 8 Jahren, 3 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0821/6002-684.

Schwimbeck war von Jugend an von den Gemälden Arnold Böcklins begeistert. In Davos, wo er aufgrund einer Tuberkulose-Erkrankung mehrere Jahre im Kurinternat lebte, kopierte er im Alter von 15 Jahren anhand einer Reproduktion Böcklins "Toteninsel". Inspirierend wirkten später außerdem Arbeiten von Alfred Kubin.

Sein Leben lang zog es Schwimbeck, der an einem Münchner Gymnasium als Zeichenlehrer tätig war, Vorträge hielt und Studienreisen leitete, sehr regelmäßig für mehrere Tage nach Friedberg. Er besuchte im Schloss seinen Vater, einen Amtsrichter, den er sehr liebte und dessen Wohnung ihm als Rückzugsort diente. Viele seiner Werke sind hier entstanden. Von daher ist es kaum verwunderlich, dass sich in seinen Arbeiten Motive aus dem Friedberger Schloss entdecken lassen.

10 Bilder Die Kunst von Fritz Schwimbeck in Bildern Foto: Museum Im Wittelsbacher Schloss

Wie er selbst schrieb, war sein Gespür für das Unheimliche von Kindheit an im Schloss geprägt worden, etwa durch die Sagen von einer eingemauerten Nonne, die Schatten, die an Wänden wuchsen oder aus Kellergewölben stiegen, die unheimlichen Nächte, wenn der Herbststurm über den Turm fegte, der Kauz rief, das Gebälk knackte wie von unsichtbar schreitenden Füßen. Schwimbeck liebte überdies lange Spaziergänge an der Lechleite und in den Wäldern bei Bachern, die ihn ebenfalls inspirierten.

Sein Schaffen fiel in die Jahre der Not nach dem Ersten Weltkrieg. 1916 musste er zum Kriegsdienst in eine Kartenfelddruckerei in Flandern, was ihn psychisch und physisch stark belastete. Er erkrankte, bekam eine Lungenentzündung, fiel in Fieberträume und wurde wieder zurückgeschickt. Völlig abgemagert und entkräftet versuchte er sich in Friedberg von dem Inferno zu erholen.

Schwimbeck lebte lange in München, starb aber in Friedberg

Künstlerisch war die Grafik das Medium, in dem Schwimbeck brillierte. Die Beschäftigung mit ihr dürfte aber auch der damals herrschenden Materialnot geschuldet gewesen sein: Ölfarbe und Leinwand waren teuer.

1977 kehrte Schwimbeck von München nach Friedberg zurück und starb hier. Begraben ist er auf dem Münchner Westfriedhof. (AZ)