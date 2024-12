Verlosung: Karten für Rita Marx im Club 20 zu gewinnen

„Music was my first love“ lautet der Titel eines Abends mit der Augsburger Musikerin Rita Marx am Freitag, 13. Dezember, ab 19 Uhr im Club 20 an der Friedberger Schmiedgasse. Marx, die seit vielen Jahren junge Talente unterrichtet, bringt dazu auch Schülerinnen und Schüler mit.

Genreübergreifend und kreativ wollen die Musikerinnen und Musiker sich am Freitag in Friedberg präsentieren. Dabei sorgt die charmante Entertainerin immer für gute Laune. Der Vorverkauf läuft bei Patchwork Friedberg, Bauernbräustraße, Telefon 0821/3193201.

Wir verlosen dreimal zwei Tickets für den Abend. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, schicken Sie bitte bis spätestens Donnerstag, 12. Dezember, 9 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „Rita Marx“ an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)