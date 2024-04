Friedberg

18:45 Uhr

Von wegen schnelles Internet: Glasfaser-Ausbau verzögert sich

In Friedberg werden die Bagger für den Glasfaser-Ausbau 2024 noch nicht anrücken.

Plus Die Stadt Friedberg ist verärgert über die Telekom. Denn diese hält den versprochenen Start 2024 nicht ein. Für Privatleute und Unternehmer ist das ein Problem.

Von Ute Krogull

2024 sollte in den südlichen Ortsteilen von Friedberg der Glasfaser-Ausbau beginnen; 2027 sollte es im gesamten Stadtgebiet schnelles Internet geben. Doch damit wird es nichts. Die Telekom, die den Ausbau durchführen will, hat kein Bauunternehmen gefunden. Darüber, wie es weitergeht, gibt es unterschiedliche Aussagen. Bürgermeister Roland Eichmann ist verärgert, dass der Konzern seine Zusage nicht einhält, und berichtet, in Gesprächen sei nicht klar geworden, wann der Ausbau überhaupt beginnen könnte. Er erwägt daher sogar, ob die Stadt ihn selber übernimmt. Seitens der Telekom heißt es dagegen, sie plane den Start 2025.

Die Telekom möchte den Ausbau eigenwirtschaftlich durchziehen. Das 81 Quadratkilometer große Stadtgebiet soll dazu in drei Zonen aufgeteilt werden. Der Ausbau in Zone Süd, wo der Nachholbedarf am größten ist, sollte 2024 beginnen (4900 Haushalte), Mitte soll 2025 folgen (5900 Haushalte) und Nord 2026 (6200 Haushalte). Da der Stadt keinerlei Kosten entstehen, hatte dieses Angebot andere Bewerber aus dem Feld geschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen