Vorsicht in der Tiefgarage Ost: Zweite Ebene nur für Anwohner

Plus Viele Menschen ärgerten sich in der Tiefgarage Ost über teure Strafzettel - trotz Parkschein. Grund ist eine spezielle Regelung während des Friedberger Advents.

Der Friedberger Advent ist vor allem eine tolle Sache. Ein Nachteil der Veranstaltung ist allerdings der Wegfall von Parkplätzen in der ohnehin schon beengten Altstadt - besonders für Anwohnerinnen und Anwohner. Vielen fehlen in den drei Wochen nämlich ihre üblichen Stellplätze. Die Stadt Friedberg hat eine Lösung parat: Bewohnerinnen und Bewohner mit entsprechendem Parkausweis dürfen ihr Auto im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage Ost abstellen. Alle anderen müssen auf der ersten Ebene Platz finden, ansonsten droht ein Bußgeld. Das gefällt nicht allen.