Friedberg

vor 16 Min.

Warum eine Friedbergerin mitten in der Pandemie ein Geschäft eröffnet

Plus Heidi Strigl aus Friedberg bietet in ihrem Online-Shop erfolgreich nachhaltige Mode für Kinder und Frauen an. Warum sie trotz Corona einen "echten" Laden wollte.

Von Sabine Roth

Ein eigenes Geschäft, in dem man die Kunden persönlich beraten kann, das war schon immer der Traum von Heidi Strigl. 2021 war für sie darum ein ganz besonderes Jahr: Sie hat nämlich einen passenden Standort für ihr Mode-Geschäft gefunden. Seit Oktober ist sie stolze Mieterin eines Ladens in der früheren Filiale von Bäcker Knoll am Mergenthauer Weg 12 in Friedberg-Süd.

