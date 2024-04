Wasserschaden am Zieglerbräu: Zieglergasse muss aufgebaggert werden

Nach dem Rohrbruch an Ostermontag ist im Zieglerbräu eine provisorische Leitung eingerichtet. Die Hauptleitung muss freigelegt und repariert werden.

Am Ostermontag hielt ein Rohrbruch am Marienplatz in Friedberg die freiwillige Feuerwehr auf Trab. Eine Hauptleitung in der Zieglergasse war defekt. Im Gasthaus Zieglerbräu ist eine provisorische Leitung mit einem Schlauch aus dem Garten gelegt, damit der Betrieb weiterläuft. In der kommenden Woche muss die Zieglergasse gesperrt und aufgebaggert werden, um den Schaden an der Hauptleitung zu beheben.

Laut Einsatzleiter Thomas Geiger liefen etwa 30.000 Liter Wasser in die angrenzenden Keller, betroffen waren das Gasthaus mit seinen mehrstöckigen Brauereikellern sowie Feinkost Schadl. Im zweiten Untergeschoss stand das Wasser etwa 40 Zentimeter tief, im ersten Untergeschoss etwa 20 Zentimeter. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwölf Einsatzkräften ab 10.30 Uhr bis zum frühen Nachmittag im Einsatz.

Grund für den Wasserschaden war eine defekte Hauptleitung der Stadt

"Zum Glück bin ich zufällig in den Keller gegangen", berichtet Veton Seferi, Wirt am Gasthaus Zieglerbräu. Dort stand das Wasser bereits 30 Zentimeter tief. Die Einsatzkräfte hätten gut und schnell gehandelt, mittlerweile ist der Keller wieder trocken. Ein großer Schaden sei beim Zieglerbräu nicht entstanden, im Keller war nichts Wichtiges gelagert. In der kommenden Woche will die Stadt die Hauptleitung reparieren. "Ich hoffe, das geht dann möglichst schnell, damit wir bald wieder die normale Wasserleitung nutzen können", sagt der Gastwirt.

Im Laufe der nächsten Woche wird die Hauptleitung gesperrt, um einen sogenannten Schieber an der Abzweigleitung auszutauschen. "Dafür muss die Zieglergasse von Osten her gesperrt werden", erklärt Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt Friedberg. Momentan laufen die Abstimmung und die zeitliche Vorplanung, da mehrere umliegende Geschäfte von der Sperrung betroffen sind. Die Anlieger werden dann von den Stadtwerken über die Sperrung informiert. (afab)