Wie der Musiksommer nach Friedberg kam

Seit dem ersten Konzert im Jahr 2002 haben rund 30.000 Besucher Musikerinnen und Musiker von Weltrang erlebt. Wer hätte an diese Entwicklung gedacht?

Es begann mit einem Gespräch, das Martha und Franz Reißner sowie Anita und Gerd Horseling mit Karl-Heinz Steffens beim Altstadtfest 2001 führten. Sie kannten sich, weil die Töchter Steffens und Horseling in der von Reißners trainierten Mannschaft turnten. Könnte der Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker nicht einmal ein Klassikkonzert in Friedberg spielen? Die Antwort lautete sofort Ja und schon wenige Monate später gab es im Friedberger Advent ein Benefizkonzert. Christiane und Karl-Heinz Steffens und ihre Freunde des Münchner Streichquartetts musizierten in der Stadtpfarrkirche St. Jakob zugunsten der neuen Orgel.

Der große Publikumszuspruch in der voll besetzen Kirche animierte Steffens zum ersten Musiksommer 2002. Dank seiner guten Beziehungen gastierte das Fine Arts Quartet aus Chicago in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Die Resonanz war beachtlich, das Publikum begeistert. Auch bei der Jazz-Matinee von Steffens mit Helmut Nieberle, die einen Hauch von New Orleans nach Friedberg brachte.

Auf dem Friedberger Marienplatz ließen Karl-Heinz Steffens und das Georgische Kammerorchester den Sommernachtstraum erklingen. Foto: Andreas Schmidt (Archivbild)

Ein Jahr später ging es unter freiem Himmel vor 600 Besuchern auf dem Marienplatz weiter mit dem "Sommernachtstraum" und dem Georgischen Kammerorchester. Auch die Talente der Friedberger Jugendkapelle präsentierten sich, mit denen Steffens in einem Workshop Werke von Rossini einstudiert hatte. Das Jazzkonzert im größeren Stil mit Karl-Heinz Steffens & the Philharmonics bekam riesigen Applaus.

Erste Überlegungen von Hans Haibel zur Gründung eines Freundeskreises zur Förderung des Friedberger Musiksommers wurden 2005 verwirklicht. Ohne die jährlich große Unterstützung dieses heute 250 Mitglieder zählenden Freundeskreises wäre es nicht möglich, den vielen Friedbergerinnen und Friedbergern Konzerte zu diesen günstigen Eintrittspreisen zu bieten.

Weltstars beim Friedberger Musiksommer

Im Laufe der Jahre waren viele Weltstars in Friedberg zu Gast, die ohne die persönlichen Beziehungen von Karl-Heinz Steffens nicht zum Musiksommer gekommen wären, die sich aber alle immer sehr wohlgefühlt haben. Um nur einige zu nennen, die in den über 100 Konzerten mit 30.000 Besuchern zu Gast waren: Die Opern-Sängerinnen Angela Denoke, Roxana Constantinescu, Stella Doufexis, Felicitas Fuchs, Julia Faylenbogen oder Broadwaystar Yamil Borges, dazu der Wiener Opern-Star René Pape, Bariton Alfred Reiter und Roman Trekel. Unvergessen auch die Konzerte mit dem Weltklasse-Bandeonisten Richard Galliano, mit den Violin-Solisten Kolja Blacher und Guy Braunstein sowie der ersten Mozart-Preisträgerin Isabelle Faust. Auch die großen Schauspielerinnen Katharina Thalbach und Cornelia Froboess bereicherten das anspruchsvolle Programm.

Eine besondere Herausforderung für die organisierenden "Bürger für Friedberg" waren die Aufführungen zweier Opern mit Sängerinnen und Sängern aus Deutschland und Italien und dem Orchester Bruno Maderna aus Ravenna. Die Kostüme wurden speziell von den fleißigen Friedberger Helferinnen genäht und die Kulissen von den Helfern gebaut. 2005 stand "Gianni Schicci" von Puccini und 2008 "Die Spanische Stunde" von Maurice Ravel auf dem Programm. Zunächst wurden die Opern jeweils in Forli (Italien) in zwei Wochen harter Probearbeit einstudiert, dort als Premiere aufgeführt, dann Kulissen und Kostüme nach Friedberg gebracht und vor jeweils 600 Besuchern gespielt.

6 Bilder So entwickelte sich der Friedberger Musiksommer Foto: Andreas Schmidt Archivbild

Steffens mit Echo-Klassik-Preis ausgezeichnet

In dem nun schon traditionellen Auftakt des "Friedberger Musiksommers" mit dem Jazz-Konzert ist eine bis zu 17 Mann starke "Friedberger All Star Big Band" unter dem Arrangeur Thomas Zoller entstanden, bei der auch Karl-Heinz Steffens gerne zur Klarinette greift.

Steffens dirigierte ab 2008 die Staatskapelle Halle, wechselte 2010 zur Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und wurde dort 2015 mit dem Echo-Klassik-Preis ausgezeichnet. Seit 2020 ist er Musikdirektor der Staatsoper in Prag. Für viele unvergessliche Erlebnisse sorgten die Konzerte in der Stadtpfarrkirche St. Jakob mit diesen Orchestern, allein zwischen 2008 und 2019 standen sechs große Bruckner-Sinfonien auf dem Programm, alle vom Publikum und der Presse gefeiert.

So klingt der Musiksommer 2022 1 / 7 Zurück Vorwärts Mittwoch, 31. August, 20.30 Uhr, Rothenberghalle: Jazzkonzert "School Of Pop": In diesem Jahr melden sich die Friedberger Allstars mit fetzigen Pop-Grooves zurück. Berühmte Songs von Stevie Wonder, ABBA, Filmmusiken, Amy Winehouse und vielen anderen Pop-Giganten erleben in den Arrangements von Thomas Zoller ihre Premiere im Musiksommer.

Donnerstag, 1. September, 19.30 Uhr, Wittelsbacher Schloss: Nachtmusik im Schloss (ausverkauft); zwei Länder faszinierten das Publikum des frühen 20. Jahrhunderts in besonderem Maße. Da war Ungarn, mit seiner unendlich reichen Volksmusik und dann Spanien, das Land des Flamenco und der Habanera. Zu hören ist ungarische Musik von Zoltán Kodály und das berühmte Klavierquintett von Johannes Brahms, dem größten Ungarn-Fan unter den Meistern des 19. Jahrhunderts. Außerdem das Klavierquartett von Joaquín Turina und die "Siete Canciones Populares" von Manuel de Falla, gesungen von der Mezzo-Sopranistin Daria Rositskaya.

Freitag, 2. September, 19.30 Uhr, St. Jakob: Himmlische Klänge; es erklingt das "Stabat Mater" des italienischen Barockmeisters Giovanni Battista Pergolesi. Zwei Gesangssolistinnen interpretieren gemeinsam mit dem Festival-Ensemble dieses berühmte Werk italienischer Barockmusik. Franz Schubert galt schon immer als der Sehnsuchtskomponist der Romantik. In seinem Oktett steht, neben der großen Virtuosität der einzelnen Instrumente, oft die Zeit förmlich still, und es öffnen sich Türen in eine jenseitige Welt.

Samstag, 3. September, 15 Uhr, Rothenberghalle: Kinderkonzert "Peter und der Wolf"; das Musikmärchen für Kinder von Sergei Prokofjew hat das Ziel, Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Heute ist es weltweit eines der am meisten gespielten Werke klassischer Musik.

Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, Rothenberghalle: Wiener Geschichten; zwei besonders bekannte Walzer von Johann Strauss erklingen an diesem Abend zur Konzerteröffnung der Wiener Geschichten "Rosen aus dem Süden" und der Kaiserwalzer. Außerdem erklingen die "6 Lieder nach Maeterlinck" von Alexander von Zemlinsky, dem Wegbereiter von Gustav Mahler. Zum Wahl-Wiener geworden ist der Hanseate Johannes Brahms, dessen Serenade Nr.1 in ihrer Urfassung für Nonett dieses wienerische Konzert beschließt.

Sonntag, 4. September, 11 Uhr, Rothenberghalle: Matinee; Karl-Heinz Steffens plaudert über seine Musik. Und zwar mit seiner und ohne seine Klarinette. Steffens gestaltet die Matinee gemeinsam mit einigen Solisten des Festivals diese Matinee.

Karten unter Telefon 0821/609299 oder E-Mail an info@friedberger-musiksommer.de. (AZ)

Dazu kamen viele große Werke, wie "Die Schöpfung" von Joseph Haydn oder die "h-Moll-Messe von Bach". Für "Mozarts letzte drei Sinfonien" hatte Steffens 2018 ein eigenes Festivalorchester mit namhaften Musikern zusammengestellt. Die im kleinen Rahmen stattfindenden Kammerkonzerte 2007 in Herrgottsruh und ab 2010 in St. Afra im Felde bildeten häufig den Abschluss der Musiksommerkonzerte.

Immer wieder gab es auch Versuche, das Festival mit einem Begleitprogramm zu bereichern. So für drei Jahre mit Kunst in der Sommergalerie ab 2007 mit einer Ausstellung von zehn Künstlern in der Archivgalerie. Den Musiksommer in die Stadt zu tragen, war der Versuch mit der Ausstellung von Musikinstrumenten in Schaufenstern der Einzelhändler. Die Schulband des Gymnasiums Friedberg und der Musikschule von Peter Papritz machten mit ihren Auftritten in der Innenstadt auf den Musiksommer aufmerksam.

Karl-Heinz Steffens hat für Friedberg noch Pläne

Warum kommen die Musikerinnen und Musiker so gerne nach Friedberg? Die Reaktionen von ihnen haben es immer wieder gezeigt: Sie werden dank der vielen Helferinnen und Helfer aus dem Freundeskreis von der ersten Minute an bestens betreut und versorgt, werden unterstützt bei der An- und Abreise, ebenso wie ihre Unterbringung in Hotels, die Bewirtung bei den Proben und nach den Konzerten ist durchgehend organisiert. In Friedberg läuft alles über das Ehrenamt, deshalb liegen die Kosten für das Festival auch deutlich unter denen einer professionell organisierten Veranstaltung.

Und natürlich hilft die Unterstützung langjährig verbundener Sponsoren, der Stadt, des Landkreises und des Freistaates, dank auch denen dieses kulturelle Ereignis zu stemmen ist. Pläne für die Und die Weltklasse-Musiker kommen liebend gerne nach Friedberg. (AZ)