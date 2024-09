Wie genießen Sie die Ferien daheim?

Während viele Menschen in den Sommerferien an ferne Orte reisen, ziehen es andere vor, stattdessen den Urlaub zu Hause im Wittelsbacher Land zu verbringen. So spart man sich eine stressige Hin- und Rückreise mit zusätzlichen Kosten und umfangreicher Vorbereitung. Zusätzlich weiß man, wie und wo man sich am besten erholen kann, um nicht erschöpfter aus dem Urlaub zu kommen, als man in ihn hineingegangen ist. Der Trend nennt sich Staycation. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern „stay“ (bleiben) und „vacation“ (Urlaub) zusammen und beschreibt: den Urlaub in den eigenen vier Wänden oder der näheren Umgebung zu verbringen. Unsere Redaktion hat sich in der Friedberger Innenstadt umgehört und bei Passantinnen und Passanten nachgefragt, ob auch sie dem Trend Staycation folgen.

Der Friedberger Wochenmarkt löst Urlaubsfeeling aus

Violetta Bäckerle lebt als gebürtige Friedbergerin momentan in Augsburg, kommt jedoch gerne in den Ferien wieder zurück in die ehemalige Heimat. Früher wollte sie immer gerne mal raus aus Friedberg und an andere Orte reisen. „Jetzt verbringe ich die Ferien gerne hier zusammen mit meiner Mama und gerade über den Wochenmarkt zu gehen, löst bei mir ein richtiges Urlaubsfeeling aus. Auch jetzt wo alles so teuer geworden ist, kann man sich dort noch günstige schöne Blumen kaufen und die Bauern unterstützen.“ Zudem hat ein Urlaub daheim den Vorteil, dass man alles, was man braucht, in greifbarer Nähe hat, was für sie als Konditorin ein großer Vorteil ist.

So sieht es auch ihre Mutter Eva Bäckerle, die im Weltladen Friedberg arbeitet „Ich verbringe gerne Zeit in Friedberg. Was ich auf jeden Fall immer brauche, um mich zu erholen, ist Wasser in der Nähe und das habe ich hier auch.“ Zudem müsse man, bevor man wegfährt, im Geschäft die Woche davor viel mehr wegarbeiten und sobald man zurück ist, ist das E-Mail-Postfach dennoch voll von der Woche, in der man nicht da war. In Friedberg kann sie die freie Zeit in Ruhe genießen, ohne dem zusätzlichen Stress ausgesetzt zu sein, den man hat, wenn man vereist. „Im Weltladen gibt es auch momentan eine Hängematte aus alten Fallschirmen, die man zwischen zwei Bäumen oder auf dem Balkon aufspannen kann, um sich darin die Zeit zum Lesen zu nehmen und auf diese Wiese zu entspannen.“

Ähnlich geht es Sabine Hahmann, ebenfalls aus Friedberg, die vor kurzem erst ein Baby bekommen hat und jetzt den Urlaub in der Familie zu Hause verbringt. „Ein Baby ist viel Arbeit, doch freue ich mich gerade dann, die Zeit zu Hause verbringen und genießen zu können.“

Der Garten in Dasing ist eine Urlaubsoase

Bastian Langmer aus Friedberg Süd bleibt im Sommer ebenfalls zu Hause „Ich muss arbeiten, da ich nicht viel verdiene.“ Bei ihm bleibt dann das Wochenende für Freizeit. Aber auch dann ist er am liebsten in seiner Heimat.

Lioba Kramer, kommt aus Dasing, besucht aber öfter das nahegelegene Friedberg. „Viel Garten, mit den Pflanzen und allem, was damit zusammenhängt. Ja, am liebsten verbringe ich den Urlaub in meinem Garten und viel gießen muss man ja auch, wenn es so warm wird. Ab und zu auch Freunde treffen oder Zeit mit den Enkeln verbringen.“