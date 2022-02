Friedberg

06:00 Uhr

Wohnmobilfahrer müssen an der Gerberwiese in Friedberg künftig zahlen

An Wochenenden parken um die 15 Wohnmobile auf dem Parkplatz am Friedberger Gerberweg. Diesem Druck will die Stadt nun mit Gebühren und einer Beschränkung der Parkzeit entgegenwirken.

Plus Dauerparker und campingplatzähnliche Zustände an der Gerberwiese sind der Stadt ein Dorn im Auge. Wie sie Missbrauch der Stellflächen in den Griff kriegen will.

Von Thomas Goßner

Wohnmobilfahrer müssen an der Gerberwiese künftig Parkgebühren zahlen. Das hat der Friedberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Außerdem wird auch die zulässige Aufenthaltsdauer begrenzt. Die Stadt hatte den zentrumsnahen Parkplatz im Vorfeld der Landesausstellung 2020 anlegen lassen. Bis zu 150 Pkw-Stellplätze und sechs Plätze für Wohnmobile sind zwischen Afrastraße und Gerberweg entstanden. Doch immer wieder gibt es dort Ärger.

