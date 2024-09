Am Donnerstag, 10. Oktober, findet ein Workshop für Menschen mit Handicap statt: "Grenzen setzen. Bis hierhin und nicht weiter". Die Veranstaltung, organisiert durch die Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit des Landkreises Aichach-Friedberg, richtet sich an alle, die lernen möchten, ihre persönlichen Grenzen klarer zu erkennen, zu formulieren und zu verteidigen. Geleitet wird der Workshop von H. Kürschner, einem erfahrenen Trainer im Bereich Selbstbewusstseinsstärkung und Selbstverteidigung. Der Alltag von Menschen mit Handicap ist oft von Herausforderungen geprägt, bei denen ihre persönlichen Grenzen nicht immer respektiert werden. Ob im Beruf, im privaten Umfeld oder im öffentlichen Raum – immer wieder kommt es vor, dass Betroffene sich unwohl fühlen, weil ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht ernst genommen oder ignoriert werden. Der Workshop bietet praxisnahe Strategien, um in solchen Situationen selbstbewusst aufzutreten und die eigenen Rechte zu wahren. Im Mittelpunkt des Workshops steht die Frage, was man tun kann, wenn das eigene Nein nicht akzeptiert wird. Kürschner wird anhand von Beispielen und praktischen Übungen aufzeigen, wie man sich in solchen Momenten verhalten sollte, um Gewalt zu vermeiden und welche Maßnahmen ergriffen werden können, falls es doch dazu kommt. Teilnahme und Anmeldung: Der Workshop findet am 10. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr im Divano-Cafe in Friedberg statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Interessierte können sich telefonisch unter der 0821/ 59 76 73 72 oder per E-Mail unter Simone.Hiltner@cab-caritas.de anmelden. (AZ)

