Zu weit rechts gefahren: Unbekannter beschädigt zwei Autos

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in der Wiffertshauser Straße in Friedberg.

Zwei geparkte Fahrzeuge wurden in der Wiffertshauser Straße angefahren. Ein roter Pkw fuhr Polizeiangaben zufolge am Freitag gegen 16.30 Uhr zu weit rechts und fuhr dabei einem geparkten Opel den linken Außenspiegel ab. Im Anschluss streifte der rote Pkw einen geparkten Transporter und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Unfallzeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Friedberg, 0821/323-1710. (AZ)