Mit Beethoven und einem Rekord: Alle Infos zum Friedberger Halbmarathon

Mehr als 20.000 Läuferinnen und Läufer haben in den vergangenen 20 Jahren am Friedberger Halbmarathon teilgenommen und dabei mehr als 300.000 Kilometer zurückgelegt. Am 8. September geht der Traditionslauf zum 21. Mal über die Bühne. Vom offiziellen Trikot grüßt in diesem Jahr eine Berühmtheit. Schon jetzt gibt es einen Rekord.

Seit Mittwoch ist das Kontingent von 1250 Plätzen erschöpft. „Das ist Wahnsinn und zeigt die große Beliebtheit der Veranstaltung. So früh waren die Startplätze noch nie weg“, freut sich Frank Büschel, Sportamtsleiter der Stadt Friedberg, über den Zulauf. Noch nicht einmal bei der Jubiläumsausgabe 2023 waren die Startplätze so schnell vergeben, im vergangenen Jahr konnte man sich bis Ende August anmelden. Die Plakate mussten nun sogar nachbearbeitet werden. Über den Schriftzug „Melde dich an“ klebten die Verantwortlichen „Du schaffst das“.

Icon Vergrößern Auf den Friedberger Halbmarathon freuen sich: (hinten von links) Christoph Schmid (Geschäftsführer Sport Förg), Daniela Casella (Eventmanagerin Sport Förg), Nicole Gergen (Stadtsparkasse Augsburg), Sebastian Schipfel (LEW), (vorne von links) Frank Büschel (Stadt Friedberg) und Britta Keßler (Organisationsteam). Foto: Emilya Icer Icon Schließen Schließen Auf den Friedberger Halbmarathon freuen sich: (hinten von links) Christoph Schmid (Geschäftsführer Sport Förg), Daniela Casella (Eventmanagerin Sport Förg), Nicole Gergen (Stadtsparkasse Augsburg), Sebastian Schipfel (LEW), (vorne von links) Frank Büschel (Stadt Friedberg) und Britta Keßler (Organisationsteam). Foto: Emilya Icer

Friedberger Halbmarathon 2024: Ludwig van Beethoven ist dabei

Vom Trikot grüßen in diesem Jahr kein Geringerer als Ludwig van Beethoven und der Text seiner Neunten Sinfonie, genauer gesagt des vierten Satzes, der sogenannten Europahymne (“Freude, schöner Götterfunken...“). „Im Jahr der Europawahl wollten wir das Thema in den Vordergrund stellen. Der Lauf soll schließlich die Menschen zusammenführen. Da die neunte Sinfonie 2024 ihren 200. Geburtstag feiert, haben wir uns für Beethoven und sein Werk entschieden“, erklärt Frank Büschel. Farblich erinnert das Shirt an das Exemplar von 2022, auf dem eine weiße Friedenstaube auf blauem Hintergrund abgebildet war. Und auch bei Beethoven heißt es: „Alle Menschen werden Brüder.“

Erstmals gibt 2024 es einen größeren Bereich, in dem die Teilnehmenden ihre Fahrräder abstellen können. „Wir sind im Laufe der Jahre immer nachhaltiger geworden und finden es gut, dass auch die Läuferinnen und Läufer immer bewusster leben. Die Nachfrage nach diesen Stellplätzen war 2023 sehr groß und wir haben reagiert“, so Büschel. Fahrräder können in der Burgwallstraße in der Nähe vom Schloss abgestellt werden.

Auch beim Trikot spielt die Nachhaltigkeit eine Rolle, denn laut Büschel besteht das Shirt zu 100 Prozent aus Recycling- Material. Außerdem verrät er: „Im kommenden Jahr werden wir es den Teilnehmenden freistellen, ob sie ein Shirt nehmen oder nicht. Viele wissen mittlerweile gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Trikots, wobei es für viele auch einen Sammlerwert hat.“ Die Start-Unterlagen können ab Donnerstag, 5. September, bei Sport Förg in Friedberg abgeholt werden sowie am Tag des Halbmarathons ab 8 Uhr im Verwaltungsgebäude der Stadt Friedberg am Marienplatz.

150 Helferinnen und Helfer sind bei Friedberger Halbmarathon im Einsatz

Die Strecke beim Friedberger Halbmarathon beläuft sich auf insgesamt 21,1 Kilometer. Vier Runden gilt es zu bewältigen, wobei jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin selbst entscheiden kann, wie viele Runden gelaufen werden. Los geht es um 10 Uhr am Marienplatz, auf dem sich auch der Zielbereich befindet. Dort findet gegen 13.45 Uhr auch die Siegerehrung auf der Bühne statt. Pro Runde gibt es zwei Erfrischungsstellen und eine Verpflegungsstelle. Zusätzlich steht im Zielbereich eine Wasser-Bar. Am Tag des Marathons werden dann laut Büschel rund 150 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein.

Icon Vergrößern Auf dem Laufshirt des Friedberger Halbmarathonssind bei der 21. Auflage Ludwig von Beethoven und seine Neunte Sinfonie abgebildet. Foto: Sebastian Richly Icon Schließen Schließen Auf dem Laufshirt des Friedberger Halbmarathonssind bei der 21. Auflage Ludwig von Beethoven und seine Neunte Sinfonie abgebildet. Foto: Sebastian Richly

Im vergangenen Jahr triumphierten der Adelzhauser Benjamin Dillitz und Astrid Werner. Ob die Titelverteidiger auch 2024 am Start sein werden, steht noch nicht fest. Büschel: „Die Top-Läuferinnen und Top-Läufer lassen sich ungern in die Karten schauen. Viele melden sich erst spät an. Wir freuen uns über diese Athletinnen und Athleten, aber in erster Linie sind wir eine Breitensportveranstaltung, bei der jeder mitmachen kann. Dieses Familiäre zeichnet den Friedberger Halbmarathon aus und macht ihn so erfolgreich.“

Icon Galerie 27 Bilder Ordentlich ins Schwitzen kommen die 1250 Teilnehmende bei der 20. Auflage des Friedberger Halbmarathons. Sonne, Stimmung und der fiese Berg - die besten Bilder.

Für die Spitzenläuferinnen und Spitzenläufer gibt es laut Büschel noch Wildcard-Startplätze. „Die ersten Drei werden von uns immer gleich wieder eingeladen.“ Die letztjährige Zweite Caro Bayer hat ihre Teilnahme bereits mündlich zugesichert. Auch Christine Lernhard und Fabian Losch, die jeweils Viertplatzierten, gehen wieder an den Start.