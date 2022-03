Friedberger

vor 32 Min.

Unbekannte beschädigen Dach der Theresia-Gerhardinger-Grundschule

Vandalismus an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg. Unbekannte beschädigen dort am Wochenende das Glasdach. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte richteten Schaden an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg an. Wie die Polizei jetzt berichtet, wurde zwischen Freitag und Sonntag das Glasdach der Schule beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. (AZ)

