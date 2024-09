Brand in Treppenhaus: Unbekannter zündet Schuhe an

Am Montagabend kam es Am Drudenbogen in Fürstenfeldbruck zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, nachdem eine unbekannte Person offensichtlich mehrere Schuhe angezündet hatte. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18.40 Uhr in dem Treppenhaus des Gebäudes. Die Besitzer der Schuhe konnten den Brand zwar schnell löschen, durch die Rauchentwicklung mussten die Bewohner jedoch kurzzeitig das Haus verlassen.

Nachdem die Feuerwehren Fürstenfeldbruck und Emmering gelüftet hatten, konnten die Bewohner wieder zurück. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)