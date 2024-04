Eklat während Fahrt: Fahrgast schlägt Busfahrer

In Fürstenfeldbruck beleidigt ein Fahrgast den Busfahrer. Als dieser den Mann fotografiert, schlägt der 25-Jährige zu.

Zu einem Eklar während einer Busfahrt kam es am Donnerstagnachmittag in Fürstenfeldbruck. Nachdem ihn ein Fahrgast beleidigt hatte, fotografierte ein Busfahrer gegen 16.20 Uhr in Fürstenfeldbruck den Fahrgast.

Als der Fahrgast das bemerkte, schlug er laut Polizei den Busfahrer. Dieser blieb unverletzt. Der Fahrgast wurde als 25-Jähriger aus Fürstenfeldbruck identifiziert. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren. (AZ)