Aindling gewinnt Topspiel - Mühlhausen jetzt Zweiter

Plus Der TSV Aindling II ringt Obergriesbach nieder. Mühlhausen ist jetzt Zweiter, Rehling Letzter. Moritz Aidelsburger trifft fünf Mal bei Klingener Kantersieg.

Der TSV Mühlhausen klettert in der A-Klasse Ost mit einem 7:1-Kantersieg gegen den TSV Friedberg an die Tabellenspitze. Den ersten Sieg feierte der BC Adelzhausen II beim 1:0 gegen den TSV Inchenhofen II. Der TSV Aindling II setzte sich knapp mit 3:2 gegen den SV Obergriesbach durch. Einen 12:0-Kantererfolg landeten die Wanderfreunde Klingen beim SV Echsheim II. 3:3 trennten sich der BC Aichach II und der TSV Hollenbach II.