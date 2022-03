Obergriesbach lässt Federn, Sportfreunde verlieren Tabellenführung

Am ersten Spieltag nach der Winterpause gab es in den A-Klassen Tore satt. Mit dem SV Obergriesbach und den Sportfreunden ließen zwei Topteams Punbnkte liegen.

Mit dem denkbar knappesten Erfolg eröffnete Herbstmeister FC Laimering/Rieden die Frühjahrsrunde. 1:0 wurde der TSV Friedberg II bezwungen. Dagegen ließ der SV Obergriesbach überraschend Zuhause beim 1:3 gegen den TSV Sielenbach die Punkte liegen. Der TSV Inchenhofen II setzte sich im Kellerderby beim SV Wulfertshausen II mit 5:2 durch. Die DJK Stotzard startete mit einem 3:1-Sieg in Mühlhausen. 1:1 trennten sich im Derby der BC Rinnenthal II und der TSV Dasing II und der SV Ottmaring II spielte torlos 0:0 gegen den FC Igenhausen.

In der Aichacher A-Klasse fegte der TSV Weilach den SV Echsheim mit 7:0 vom Feld und der VfL Ecknach II landete einen hohen 5:0-Heimsieg über den SV Hörzhausen. Überraschend mit 0:2 musste der TSV Hollenbach II die Punkte an denr SV Klingsmoos II abliefern. 3:0 siegte der FC Schrobenhausen gegen den FC Gerolsbach II und die Wanderfreunde Klingen bezwangen die DJK Langemosen II mit 3:0. Pöttmes II trennte sich 0:0 gegen den SV Baar.

In der A-Klasse Augsburg Mitte mussten die Sportfreunde Friedberg einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Gegen den Kissinger SC II gab es eine bittere 1:3-Niederlage. Damit sind die Ostler ihre Tabellenführung nach nur einem Spieltag schon wieder los und finden sich auf Platz drei wieder.

Anders als im Hinspiel gab es diemal keine Aufholjagd für die Sportfreunde Friedberg gegen den Kissinger SC II. Foto: Sebastian Richly (Archivbild)

SF Friedberg-Kissinger SC II 1:3

Mit einem schwachen Heimauftritt starteten die Sportfreunde in die Rückrunde. Spielerische Mängel in allen Mannschaftsteilen sowie ein schwaches Sturmspiel stellte die Gäste vor keine Probleme. Die Kissinger zeigten wesentlich mehr Spielwitz und gingen in der 17.Minute mit einem Kopfball von Melih Kaya nach Eckball mit 1:0 in Führung. Nur einmal waren die Sportfreunde im ersten Spielabschnitt gefährlich als Josef Ebermayer an Torhüter Köchl scheiterte (42.) Im zweiten Spielabschnitt waren die Kissinger erneut präsenter bei denen zunächst Benedikt Nebert nur den Pfosten traf (47.) und drei Minuten später erzielte derselbe Spieler das 0:2. Zu allem Überfluss unterlief Hakan Nurten in der 60.Minute noch ein Eigentor zum 0:3. Erst mit der Hereinnahme von Mane Diagne wurde das Friedberger Sturmspiel lebendiger und so war es auch Diagne der in der 72.Minute auf 1:3 verkürzte. Es folgten weitere gute Torchancen von Diagne die er allesamt zu unplatziert abschloss. So blieb es beim verdienten Sieg der Gäste. (FSE)





SV Wulfertshausen II – TSV Inchenhofen II 2:5

Bereits nach einer Stunde lag der Gast aus Inchenhofen klar mit 3:0 durch die Tore von Josef Lohner, Manuel Appel und Salim Dali in Führung. Wulfertshausen bemühte sich und konnte kurzfristig auf 1:3 durch Benedikt Hofer verkürzen, ehe die spielstarken Gäste durch Marcel Schablas auf 4:1 davon zogen. Am Sieg der Gäste gab es dann keinen Zweifel, auch als Jan Schönfelder erneut verkürzte – im Gegenzug markierte Lohner mit seinem zweiten Tagestreffer den 5:2-Endstand.

BC Rinnnethal II – TSV Dasing II 1:1

Die Heimelf hatte optisch klare Vorteile, lief sich aber immer wieder an der sehr aufmerksamen Dasinger Hintermannschaft fest. Bereits nach sieben Minuten gelang dem Gast der Fürjungstreffer, als Torhüter Treffler der Ball zu weit vom Fuß sprang. Dasings Ilkay Ayyildiz setzte nach und konnte von Treffer im Strafraum nur durch einen Fuß gebremst werden. Den fälligen Strafstoss verwandelte Ayyildiz sicher zur Führung. Rinnenthal musste dann den Rückstand bis zur 77. Minute hinterher laufen. Dann konnte Michael Stadlmaier mit einem Distanzschuss Dasings Schlussmann Alexander Zerle doch noch zum 1:1-Endstand überwinden.

FC Laimering/Rieden – TSV Friedberg II 1:0

Bereits in der 15. Spielminute fiel der Treffer des Tages. TSV-Schlussmann Tobias Greim konnte den Schuss von Maximilian Baumeister nicht unter Kontrolle bringen. Benjamin Tränkl sagte im Nachschuss danke und drückte den Ball über die Torlinie. TSV-Vorstand Hans Dichtl sprach dann von einem Arbeitssieg, „denn die Friedberger sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Pech hatte bei der Heimelf Christoph Haas, dessen Schuss in der 65. Minute nur an die Querlatte donnerste.

SV Obergriesbach – TSV Sielenbach 1:3

Für Gästespielertrainer Hans Iffahrt war der Auswärtserfolg in Obergriesbach kein besonderer Coup. „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und man muss uns erst einmal schlagen“ so sein Fazit. Seine Elf ist mit zwei Standardsituationen sehr gut in das Spiel gekommen „und dann haben wir die Vorstösse der Heimelf gut verteidigt.“ Nach einem Eckball von Martin Janyga erzielte Christoph Bauer die schnelle Führung und Johannes Schweiger lies mit einem Kopfballtreffer auf einen Freistoss von Robert Haug das 2:0 folgen. Nach dem Seitnewechsel war Andreas Braun im Laufduell mit Torhüter Daniel Lasnig schneller am Ball und drückte das Spielgerät sicher ins verlassene Tor zum 3:0. Obergriesbach gelang zwar durch Sebastian Kinzel das 1:3, aber Sielenbach lies dann weiter wenig zu. Vielmehr gelang Johannes Steiner der Treffer zum 4:1-Endstand

TSV Mühlhausen – DJK Stotzard 1:3

TSV-Coach Philipp Pistauer brachte es einfach auf den Punkt: „Uns ist einfach die Luft ausgegangen und Stotzard hat dies ausgenutzt. Wir konnten nicht mehr dagegenhalten“ sprach er von einer ausgeglichenen ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel, als der Gast das Tempo erhöhte, war die Heimelf dann chancenlos. Beim Führungstreffer leisteten die Gäste tatkräftig Unterstützung. Den Freistoss von Daniel Dodaro lenkte Dominik Schillinger ins eigene Tor der Führung der Mühlhauser. Aber schon fünf Minuten später gelang Philip Bauer der Ausgleich aus fünf Meter und Torjäger Darius Neamtu erhöhte noch vor der Pause auf 2:1. Nach dem Wechsel machte Bauer den 3:1-Auswärtserfolg der Zeche-Elf perfekt

SV Ottmaring II – FC Igenhausen 0:0

Schlusslicht SV Ottmaring II konnte im Kellerderby dem Gast aus Igenhausen einen Punkt abnehmen und verdiente sich durch eine kämpferisch starke Heimvorstellung das torlose 0:0 redlich. Zuschauer 4

TSV Weilach – SV Echsheim 7:0

TSV-Berichterstatter Stöckel sprach von einer starken Heimvorstellung. „Der Gast konnte nur eine viertel Stunde dagegenhalten.“ Als dann Alexander Tyroller den Türöffner für die Platzherren fand, ergaben sich die Gäste ihrem Schicksal frühzeitig. Georg Demmelmair schraubte den Vorsprung vor dem Seitenwechsel auf 2:0. Nach dem Wechsel machten Simon Singbartl und Tyroller mit dem Torfestival weiter. Georg Demmelmair gelang dann noch ein Hattrick zum hohen 7:0 Auftaktsieg.

VfL Ecknach II – SV Hörzhausen 5:0

Die schnellen Treffer der Platzherren liesen keinen am klaren Heimerfolg. Pressesprecher Failer berichtete von einer einseitigen Partie, „durch unsere frühen Tore war die Luft schnell aus dem Spiel für Hörzhausen.“ Schon in der ersten Minute zimmerte Philipp Heinrichs den Ball an die Querlatte, den Abpraller schob Maximilian Eisner über die Torlinie zur Blitzführung. Und nach elf Minuten legte Eisner auf Zuspiel von Lukas Wagner den zweiten Treffer nach. Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Heinrichs den Vorsprung mit zwei Toren auf 4:0. Auf Zuspiel von Florian Englhard erzielte dann Thomas Egen mit einem Schuss in den Torwinkel den 5:0-Endstand.

WF Klingen – DJK Langemosen II 3:0

Von einem verdienten Heimsieg berichtete WFK-Pressesprecher Jäger: „Wir haben nichts zugelassen“ sah schon frühzeitig die Platzherren in Führung gehen. Moritz Aidelsburger zimmerte von der Strafraumkante den Ball in den Torwinkel. Dann musste man allerdings bis zur 73. Minute warten, ehe Andreas Jäger auf 2:0 erhöhte konnte. Torjäger Fabian Ostermaier legte mit einem weiteren Distanzschuss den dritten Treffer sieben Minuten vor dem Ende nach.