Sportfreunde marschieren weiter - Klingen verspielt Drei-Tore-Führung

Nach drei Spieltagen kristallisiert sich langsam heraus, wo es für die heimischen Mannschaften hingeht. Die Favoriten geben sich keine Blöße.

In der A-Klasse Ost marschieren weiter die Sportfreunde Friedberg voran, die auch im dritten Spiel als Sieger vom Platz gingen. Weiterhin ungeschlagen sind die Verfolger aus Obergriesbach und Affing II. Der TSV Aindling warte ebenfalls seine weiße Weste. In der A-Klasse Aichach müssen die Wanderfreunde Klingen weiter auf ihren ersten Dreier warten. Beim BC Aichach II verspielten sie eine 4:1-Führung.





FC Affing II – TSV Inchenhofen II 2:1

Den zweiten Heimsieg sammelte Absteiger Affing im Derby gegen die zweite Garnitur des TSV Inchenhofen ein. „Wir haben uns vor dem Seitenwechsel schon ein klares Plus an Chancen erspielt“ so Bernhard Moll, der in der 27. Minute einen Pfostenknaller von Florian Hirsch notieren konnte. Gästeschlussmann Marco Schaller entschärfte dann in der 41. Minute einen strammen Schuss von Florian Kummeer, der von Hirsch herrlich freigespielt wurde. Aus acht Meter wehrte der Gästekeeper stark ab. Nach dem Wechsel erarbeitete sich die Heimelf ein leichtes Übergewicht und belohnte sich mit dem Führungstreffer. Florian Hirsch versenkte einen Freistoss, nach dem der Gast in Unterzahl agierte. Janik Weyers bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt. Und Affing setzte nach. Nach einer Traumflanke von Lucas Jakob war Alexander Schneider mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Spannend wurde es noch einmal, als Thomas Fischalek mit einem sehenswerten Freistoss aus 30 Meter der Anschlusstreffer gelang. „Letztlich haben wir uns den Sieg aber verdient, da wir im zweiten Spielabschnitt noch mehr zulegen konnten“ so Bernhard Moll.

Tore 1:0 Hirsch (55.) 2:0 Schneider (76.) 2:1 Fischalek (83.)

Fußball A-Klasse Ost Der TSV Mühlhausen (weiße Trikots) setze sich gegen den Bc Adelzhausen II durch. Foto: Reinhold Rummel

BC Adelzhausen II – TSV Mühlhausen 0:2

„Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“ zeigte sich TSV-Trainer Philipp Pistauer mit dem Ergebnis zufrieden. Dagegen war BCA-Defensivspieler Martin Kügle weiger begeistert über den Heimauftritt. „Wir haben uns zu wenig Chancen erspielt und konnte nach dem Wechsel nicht mehr zulegen“ sprach er von einem nicht unverdienten Erfolg der Gäste. Die gingen durch Marco Tolj nach zwanzig Minuten in Führung. Und nach einem schnell ausgführten Einwurf erhöhte Tim Burkhardt auf 2:0 noch vor dem Seitenwechsel. Dann hätte sich Pistauer gewünscht, „dass wir unsere Vorstösse sauber zu Ende spielen, dann wären durchaus noch weitere Treffer möglich gewesen“ so der spielende TSV-Keeper der Gäste.

Tore 0:1 Tolj (20.) 0:2 Burkhardt (32.)

TSV Friedberg II – TSV Aindling II 1:4

Fast ins schwärmen kam Friedbergs Coach Florian Schmolinski über die Vorstellung der Gäste: „In dieser Form zählen sie zu den Anwärtern um den Aufstieg“ war der Friedberger begeistert über die Spielweise der Gäste. Die gingen durch Markus Kurz verdient frühzeitig in Führung. „Wir haben einfach uns zu viele Fehler geleistet“ so Schmolinski. Vor allem nach dem Seitenwechsel war seine Elf gedanklich noch in der Kabine, als Aindling richtig aufdrehte und binnen sechs Minuten drei weitere Treffer durch Martin Bauer, Markus Bader und Elias Jakob nachlegte. „Da haben wir klar gepennt“ wettere Schmolinski. Zumindet gelang Daniel Chekler in der Schlussminute noch der Ehrentreffer.

Tore 0:1 Kurz (24.) 0:2 Bauer (48.) 0:3 Bader (50.) 0:4 Jakob (51.) 1:4 Chekler (90.)

SC Oberbernbach II – SV Obergriesbach 0:4

SCO-Abteilungsleiter Max Schmid sah die Heimelf in der ersten halben Stunde nahezu nicht auf dem Platz. „Da haben wir überhaupt keinen Zugriff gehabt.“ Folglich lag der Gast klar in Führung. Schon in der sechsten Minute erzielte Co-Spielertrainer Bastian Stefanovic das 1:0 und wenig spätererhöhte Raphael Weiß auf 2:0. Max Reisch tauchte dann nach einer halben Stunde frei vor Torhüter Aykut Altuntas auf und konnte ungehindert zum 3:0 vollenden. Danach bäumte sich die Heimelf etwas auf, „tat sich dann aber weiter sehr schwer gegen den starken Gast“ so Schmid. Raphael Weiß gelang dann in der Schlussphase der 4:0-Endstand.

Tore 0:1 Stefanovic (6.) 0:2 Weiß (19.) 0:3 Reisch (28.) 0:4 Weiß (76.)

SF Friedberg – BC Rinnenthal II 5:2

Gleich mit dem ersten Angriff gingen die Hausherren in der 1.Minute durch Tarek Raboue mit 1:0 in Führung. Das gab die nötige Sicherheit und Roman Große erhöhte nach 14Spielminuten auf 2:0. Die Gäste zeigten sich keinesfalls geschockt, hielten gut dagegen und kamen in der 16.Minute zum 1:2 Anschlusstreffer durch Justin Kopp. Nur kurze Zeit zeigten sich die Sportfreunde durch das Gegentor etwas irritiert und erhöhten das Tempo. Die Folge war das 3:1 von Kilian Franz in der 30.Minute und vier Minuten später erzielte Roman Große mit einem Handelfmeter seinen zweiten Treffer zum 4:1 Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt vertändelte Fränki Rajc in der 53.Minute an der Mittellinie leichtfertig den Ball, dies wussten die Gäste zu nutzen und erzielten durch Ferdinand Fuchs das 2:4. In der Folgezeit waren jedoch die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und gingen leichtfertig mit ihren Torchancen um. So dauerte es bis zur 75.Minute ehe Tarek Raboue mit seinem zweiten Treffer den 5:2 Endstand besorgte. (FSE)

Tore 1:0 Raboue (7.) 2:0 Große (13.) 2:1 Kopp (27.) 3:1 Kilian Franz (30.) 4:1 Große (34.) 4:2 Fuchs (67.) 5:2 Raboue (89.)

A-Klasse Aichach: Aichacher Aufholjagd in Klingen

BC Aichach II – WF Klingen 4:4

„Meine Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen“ lobte Spielertrainer Arthur Vogel die junge BCA-Mannschaft im Derby. Mit 1:4 lag man bereits im Rückstand gegen die Wanderfreunde Klingen, „und da bin ich natürlich mit der Punkteteilung am Ende hoch zufrieden“ so Vogel. Der 39jährige zeichnete sich dann selbst für den Ausgleichstreffer sieben Minuten vor dem Schlusspfiff verantwortlich. Den Führungstreffer von Michael Kraus hatte Vogel schon in der 17. Minute eingestellt, ehe die Gäste dann einfach besser im Spiel waren. Andreas Jäger und zweimal Moritz Aidelsburger liesen die Wanderfreunde in der Derbybegegnung dann auf 4:1 davon ziehen. Aichach gab sich aber nicht geschlagen und holte zum Gegenangriff nach 70. Spielminuten aus. Dominic Brunner lies die Aichacher mit zwei Treffern wieder hoffen – und dann war da noch der routinierte Torjäger Arthur Vogel zur Stelle.

Tore 0:1 Kraus (2.) 1:1 Vogel (17.) 1:2 Jäger /(27.) 1:3 Aidelsburger (32.) 1:4 Aidelsburger (69.) 2:4 Brunner (73.) 3:4 Brunner (80.) 4:4 Vogel (84.)

SV Klingsmoos II – TSV Hollenbach II 1:2

Eine enge Kiste war die Auswärtsbegegnung der zweiten Garnitur des Landesligisten. Ein Doppelschlag von Elias Ruisinger und Fabian Schmid liesen die Gäste dann aber schon vor dem Wechsel auf die Siegesstraße eilen. Als Daniel Siara auf 1:2 verkürzen konnte, kam noch einmal Spannung auf, aber Hollenbach stand dann in der Defensive stark und lies keine weiteren Gegentreffer mehr zu.

Tore 0:1 Ruisinger (31.) 0:2 Schmidt (34.) 1:2 Siara (72.) Gelb-Rot Patrick Schmid (SVK, 60.)

DJK Waidhofen – SG Pöttmes/Ehekirchen 5:0

Rund um zufrieden zeigte sich Severin Kugler, der spielende Abteilungsleiter der DJK. „Der Start ist uns super geglückt, wir haben neun Zähler eingefahren“ sprach er zunächst von einer schwierigen ersten Halbzeit, „Da haben wir einfach zu viele Chancen leichtfertig versiebt, aber dann konnten wir einfach mehr zulegen“ lobte auch die Auswechselspieler, „die alle frischen Wind ins Spiel brachten. Die Gäste hatten dann nach dem Wechsel nichts mehr zu bestellen, „und der Sieg war auch in dieser Höhe verdient“ so der 30jährige.

Tore 1:0 Kugler (61.) 2:0 Trompler (72.) 3:0 Kugler (74.) 4:0 Resner (76.) 5:0 Dischner (84.)

FC Igenhausen – SV Baar abgesagt

SV Hörzhausen – FC Gerolsbach II 2:3

Tore 1:0 Bergknapp (15.) 2:0 Mareth (68.) 2:1 Niessl (72.) 2:2 Niessl (74.) 2:3 Bauer (86.)