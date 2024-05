Fußball-Bezirksliga

vor 17 Min.

Relegation vor Augen: So bestreitet der FC Stätzling den Saisonendspurt

Plus Der FC Stätzling trifft auf Ex-Torjäger Robin Widmann. Rotation wird dabei eine Rolle spielen. Beim SV Mering fehlt der Toptorschütze für den Rest der Runde.

Von Kerem Degirmenci, Lorenz Ostermaier

Vor dem 28. Spieltag in der Bezirksliga herrscht positive Stimmung beim FC Stätzling. Durch den 2:0-Erfolg unter der Woche beim VfR Jettingen ist klar: Der zweite Tabellenplatz ist dem Team von Trainer Emanuel Baum nicht mehr zu nehmen. Platz eins ist allerdings auch noch möglich. Der SV Mering hat nach dem verlorenen Pokalfinale andere Sorgen.

FC Stätzling: Ist mehr als die Relegation möglich?

Am kommenden Samstag ist der FC Stätzling zu Gast beim TSV Gersthofen. Der Abstand zum Tabellenersten TSV Wertingen beträgt nur vier Punkte. Mit einem Sieg kann die Mannschaft von Trainer Emanuel Baum den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen, der am Folgetag den FC Günzburg empfängt. Rechnerisch ist der direkte Aufstieg durchaus möglich, wenn die Wertinger mindestens zwei der verbleibenden drei Partien nicht gewinnen. Jedoch erscheint dieses Szenario Stätzlings Trainer Emanuel Baum nicht sonderlich wahrscheinlich: "Die Hoffnung ist nicht mehr so groß. Wertingen hat im Saisonverlauf nur vier Spiele verloren. Wir glauben nicht wirklich daran. Aber wenn sie patzen, wollen wir da sein", so Baum. "Je früher, desto besser. Wir sind zufrieden, es frühzeitig unter Dach und Fach gebracht zu haben", lobt der Trainer das Erreichen des Relegationsplatzes.

