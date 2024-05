Enge Duelle: Echsheim marschiert - Bachern verteidigt Rang zwei

Der SV Echsheim profitiert beim Sieg gegen Mühlried von einem verschossenen Elfmeter. Bachern genügen zwei starke Aktionen. Knauer hält Stotzard im Rennen.

In der Kreisklasse Aichach ist der SV Echsheim weiter auf dem Vormarsch. Gegen Schlusslicht Mühlried gab es einen Kantersieg. Platz zwei behaupteten die Sportfreunde Bachern. Im Duell der beiden Bezirksliga-Reserven gab es keinen Sieger.

TSV Hollenbach II – VfL Ecknach II 1:1

„Leider haben wir zwei wichtige Punkte Zuhause liegen gelassen“, teilte Martin Aechter mit. „Wir wollten den Ball vom eigenen Strafraum fernhalten“, musste er aber schon frühzeitig den Gegentreffer einstecken. Gäste Co-Spielertrainer Vincent Aumiller zirkelte einen hohen Ball in den Hollenbacher Strafraum. Dort schraubte sich Philipp Failer am höchsten und nickte zur Führung ein. „Das haben wir nicht gut verteidigt und sind dafür bestraft worden“, so Aechter. Die Platzherren schüttelten sich kurz und legten dann los. Julian Nefzger erzielte nach 23 Minuten den längst fälligen Ausgleich. „Danach hätten wir nachlegen müssen“, trauerte Aechter den vergebenen Möglichkeiten nach. „Das wäre in unserer Situation wichtig gewesen. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte man dann aber großes Glück, den fast wäre dem Gast noch der Siegtreffer gelungen.

TSV Kühbach – TSV Schiltberg 2:2

„Wir waren froh, dass wir vor dem Seitenwechsel nicht noch den dritten Treffer kassierten“, tankte Kühbachs Trainer Emanuel Miok mit seiner Truppe frischen Elan für Durchgang zwei im Derby. Robin Streit hatte die stark aufspielenden Gäste mit zwei Toren in Führung gebracht. Das änderte sich nach der Pause. Magnus Haberl erzielte den wichtigen Anschlusstreffer und dann wurde im Strafraum Niklas Mederer unsanft gebremst. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marcel Pietruska zum 2:2. Danach hatte Kühbach durch Rauch und Pietruska sogar noch die Chance zum Sieg. Miok war dann aber mit der Punkteteilung aufgrund der zweiten Hälfte nicht unzufrieden.

SF Bachern – SG Mauerbach 2:1

Eine Stunde stand der Gast sehr stabil in der Defensive und machte es den Sportfreunden sehr schwer, wie Pressesprecher Holzmüller mitteilte. „Wir haben wenig Ideen entwickelt und sehr schwach agiert“ so der Bachener. Stefan Zwerenz brachte die Mauerbacher per Kopfball nach knapp einer halben Stunde in Führung. Nach dem Wechsel genügten der Heimelf zwei starke Aktionen, um den Gast in die Knie zu zwingen. Der eingewechselte Julian Böhm wurde nach einer Stunde von Matthias Schwaiger gefoult. Böhm schnappte sich das Spielgerät und verwandelte sicher zum 1:1. Nur vier Minuten später steckte Spielertrainer Viktor Stiebel den Ball in die Gasse für Kevin Seifert, der zum Siegtreffer traf.

Fußball-Kreisklasse: SV Ried unterliegt Gundelsdorf

SV Ried – FC Gundelsdorf 1:2

Von einem verdienten Auswärtssieg berichtete FCG-Spielertrainer Philipp Kestel auf der Heimfahrt. „Die Platzherren haben zwar stark begonnen, aber unser Schlussmann hat mit seinen starken Paraden uns im Spiel gehalten." Torhüter Alexander Dirr rettete zweimal in höchster Not und verhinderte einen Rückstand. Nach einer halben Stunde nutzte Torjäger Fabian Forster einen Gegenangriff und traf aus 13 Metern ins lange Eck. Nach dem Seitenwechsel hatte Gundelsdorf den Rückenwind zur Unterstützung, „da hat dann Ried nicht mehr viel zustande gebracht." Daniel Riederle nutzte nur eine Minute nach seiner Einwechslung eine Unachtsamkeit der Rieder Abwehrreihe und erhöhte auf 2:0. Glück hatten die Gäste wenig später, dass der Schuss von Fabian Wittmann vom Innenpfosten zurück ins Spiel sprang. Der Anschlusstreffer von Benjamin Bräuhauser konnte am Sieg des FC Gundelsdorf nichts mehr rütteln. Rieds Coach Maximilian Klotz: „Wir haben heute einfach nicht unsere Normalform abgerufen und zu viele Ausfälle im Team gehabt, das dann bestraft wurde.“

SV Echsheim – SC Mühlried 5:0

Nur die Anfangsphase bereitete SVE-Coach Aleksandar Canovic Kopfzerbrechen. „Da waren wir nicht gut im Spiel." Glück hatte dann seine Elf, als Mustafa Halici mit einem Foulelfmeter scheiterte und den Ball neben den Torpfosten setzte. „Das war für uns aber der Weckruf“, sah Canovic dann seine Elf zielstrebig nach vorn agieren. Luis Hertl traf wenig später zu 1:0 Führung und Florian Wenger erhöhte zum 2:0-Pausenstand. „Dann haben wir die Partie sehr souverän nach dem Wechsel weitergeführt.“ Nico Sandmann erhöhte mit einem sehenswerten Sololauf auf 3:0 und Peter Mayrhofer gelang das 4:0. Benjamin Mertl markierte den Schlusspunkt.

DJK Gebenhofen – DJK Stotzard 0:1

Es lief die 63. Spielminute, als die Heimelf zum Torjubel ansetzte. Aber weit gefehlt, wie Pressesprecher Sigi Haas mitteilte. Der Treffer von Markus Klein fand keine Anerkennung. Maxi Wolf wurde beim Flankenball von Niklas Schillinger abgegrätscht. Der Ball kam zwar zu Klein, aber der Unparteiische Emmeran Schöller legte sehr zum Unmut der Heimelf die Vorteilsregel nicht aus. „Da hätte das Spiel sicher einen anderen Verlauf nehmen können“, so Haas. Wenig später unterlief Maxi Wolf ein Foulspiel an Lukas Burger im Strafraum und den fälligen Strafstoß verwandelte Simon Knauer zum Tor des Tages. Der Gast hatte dann noch einen Pfostenknaller durch Knauer. Ebenso stand der Pfosten beim Schuss von Marko Mladenovic im Weg. Und in der Schlussminute verhinderte die Querlatte einen Einschlag von Philipp Bauer. „Wir haben heute einfach zu viele Aufbaufehler uns geleistet“, sah Haas die Gäste dann nicht unverdiente die Punkte aus Gebenhofen entführen.