Pietruska stürzt Tabellenführer Bachern - Echsheim mit nächstem Big Point

Plus Der TSV Kühbach schlägt Spitzenreiter Bachern dank eines Dreierpackers. Echsheim setzt sich gegen Stotzard durch. Inchenhofen meldet sich zurück.

Das Schnecken-Rennen um die Meisterschaft geht bei den Fußballern der Kreisklasse Aichach weiter. Gerade erst hatten die Sportfreunde Bachern die Tabellenspitze erobert, da setzte es prompt eine Niederlage gegen den TSV Kühbach. Inchenhofen meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. Echsheim gewinnt nächstes Topspiel gegen Stotzard. So spannend ist die Liga.

SF Bachern – TSV Kühbach 2:4