Fußball-Kreisliga Augsburg

23.10.2023

Nach dem 2:0 Heimerfolg ist Merching der beste Aufsteiger der Liga

Nach dem Heimerfolg ist Merching der beste Aufsteiger in der Kreisliga Augsburg.

Plus Gegen Anhausen holt der TSV Merching einen schwierigen Sieg. Kissings Trainer Andreas Schaile freut sich über "spielerisch bestes Spiel" der Saison.

Kissing und Merching fuhren am Wochenende wichtige Siege ein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarteten packende Partien.

Vikt. Augsburg - Kissinger SC 1:3 Einen 3:1 Auswärtssieg konnte der Kissinger SC bei der TG Viktoria Augsburg bejubeln. Der KSC ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen und bleibt weiter oben dran. Nach 21 Minuten gingen die Gäste in Führung. Arthur Potapov setzte sich auf der rechten Seite durch, spielte zwei Gegenspieler aus und legte den Ball in die Mitte. Dort stand Lukas Genitheim goldrichtig und musste den Ball aus drei Metern nur noch über die Linie schieben. Das 2:0 in der 43. Minute dann nach demselben Schema. Diesmal war es Guliano Stark der sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball quer legte, wieder stand Genitheim in der Mitte frei und erhöhte mit seinem zweiten Tor im Spiel auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel war der Kissinger SC die überlegene Mannschaft mit vielen Chancen.

Kissinger SC spielt bestes Spiel der Saison

In der 88. Minute waren es die Gastgeber, die mit ihrem ersten Schuss aufs Tor den 2:1 Anschlusstreffer erzielten. Nach einer Ecke konnten die Kissinger den Ball nicht richtig klären und der Ball landete direkt bei Marco Villani, der schloss aus 15 Metern ab und der Ball landete zum 2:1 im Tor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Lukas Schulz mit seinem Treffer zum 3:1 den Deckel drauf. „Spielerisch war es wohl eines der besten Spiele der Saison von uns, unsere Chancenverwertung hingegen war katastrophal“, so Kissings Trainer Andreas Schaile. (lost)

