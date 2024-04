Kissing feiert Befreiungsschlag, Merching verpasst Überraschung

Plus Der Kissinger SC feiert beim 5:2 gegen den TSV Königsbrunn einen Kantersieg. Der TSV Merching ärgert den Spitzenreiter, holt aber dennoch keine Punkte.

30 überragende Minuten reichen dem Kissinger SC zum Sieg, dabei erzielt ein Spieler einen Hattrick innerhalb von elf Minuten. Der TSV Merching ist mit dem Primus auf Augenhöhe, muss sich aber am Ende unglücklich geschlagen geben.

Kissing - TSV Königsbrunn 5:2