Offener Schlagabtausch: Effektiver FC Affing trotz BC Rinnenthal Punkt ab

Plus Im Spitzenspiel teilen sich der BC Rinnenthal und der FC Affing die Punkte. Es ist bis zum Ende ein intensives Duell. Was das Remis für den Endspurt bedeutet.

Keinen Sieger gab es im Nachholspiel der Kreisliga Ost zwischen Spitzenreiter BC Rinnenthal und dem FC Affing. In einer hochklassigen Partie schenkten sich beide Teams nicht und teilten sich am Ende vor 180 Zuschauerinnen und Zuschauern die Punkte. Damit konnte der FCA allerdings besser leben als der Gastgeber.

Das Spiel begann mit hohem Tempo und ohne abtasten, was sich auch die kompletten 90 Minuten nicht änderte. Die erste nennenswerte Chance hatte Rinnenthals Benedikt Engl in Minute 18, als er eine Hereingabe von Tobias Friedl knapp verpasste. Auf der Gegenseite ein ähnliches Bild, hier verpasste Melih Kaya eine Hereingabe von Maximilian Lipp nur knapp.