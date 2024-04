Fußball-Nachlese

Hartes Stück Arbeit vor dem Topspiel - wie Affing Torjäger Utz stoppen will

Plus Der BC Rinnenthal müht sich im Stadtderby zum Sieg. Der FC Affing will den Primus im Topspiel stürzen. Ein Spieler schießt sein erstes Tor im Herrenbereich.

Von Mattis Junker

Fußball besteht zu einem guten Teil aus Serien. Die einen haben eine Siegesserie und es gelingt scheinbar alles. Andere dagegen können machen, was sie wollen, es klappt einfach nicht. Der BC Rinnenthal konnte zwar im Stadtderby seine Erfolgswelle weiterreiten, doch der Torjäger ging diesmal leer aus. Und das ausgerechnet vor dem Topspiel gegen den FC Affing. Beim FC Pipinsried traf dagegen ein Spieler zum allerersten Mal. Der Spieler des Spieltags glänzte mit einigen Paraden.

Pipinsrieder Verteidiger feiert Premiere - Utz bleibt ohne Tor

Für Tim Greifenegger war das 1:1 des FCP gegen den TSV Kottern nicht nur sein erstes Tor für den Dorfklub, sondern sein erster Treffer im Erwachsenenbereich überhaupt. Sein bislang letztes Pflichtspieltor erzielte der Aichacher am 26. Mai 2017, damals noch für die U17 des FC Augsburg. Am Sonntag dürfte der 22-Jährige endlich wieder jubeln. Beflügelt von seinem Tor legte Greifenegger gleich noch die Vorlage zum 2:2-Endstand nach. Bereits 32 Treffer hat Rinnenthals Manuel Utz in dieser Spielzeit erzielt. Am Sonntag blieb der Torjäger des BCR in diesem Kalenderjahr erstmals ohne eigenen Treffer. Dennoch siegte sein Team im Stadtderby gegen den TSV Friedberg mit 2:1 und verteidigte die Tabellenführung.

