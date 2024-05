Fußball-Nachlese

vor 33 Min.

Perfekte Saison? Eurasburg feiert Titel - Zell bejubelt Klassenerhalt im Bus

Plus Mit 15:0 siegt der SC Eurasburg und holt den Titel. Da kann sogar Leverkusen nicht mithalten. In Hollenbach und Griesbeckerzell wird der Klassenerhalt bejubelt.

Von Sebastian Richly

"Für mich war es kurz und intensiv, aber die Jungs waren noch länger am Feiern", verrät Eurasburgs Trainer Michael Meisetschläger. Der SCE holte sich am Sonntag mit einem 15:0-Erfolg die Meisterschaft in der B-Klasse Ost. Es war bereits die zweite Feier innerhalb weniger Tage. Und es wird nicht die letzte in Eurasburg gewesen sein. Für den Trainer war es ein besonderes Jahr.

Denn Meisetschläger wurde als Trainer bislang noch nicht Meister. "Mit Ried bin ich gleich in meinem ersten Jahr aufgestiegen, aber nicht als Meister. Das ist für mich jetzt schon etwas besonders." Zumal der 34-Jährige am Saisonende sein Engagement nach nur eine Saison wieder beendet. "Trainer zu sein, ist sehr zeitaufwendig. Ich habe drei Kinder und kann das nicht mehr alles unter einen Hut bringen. Es war eine schöne Zeit, aber da muss man auch ehrlich sein", so der Rieder, der aber noch ein Ziel mit dem SCE hat. "Wir wollen die perfekte Saison spielen und werden nicht nachlassen. Wir haben noch vier Spiele, die wir alle gewinnen wollen." Bislang siegte Eurasburg in allen 20 Partien mit einem Torverhältnis von 115:22. Von so einer Bilanz kann selbst Bayer Leverkusen nur träumen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen