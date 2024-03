Fußball-Nachlese

18:01 Uhr

Pokal-Vandalismus: Ärger und Enttäuschung beim FC Pipinsried

Plus Der FC Pipinsried ärgert sich nicht nur über das Pokal-Aus gegen Würzburg. Ein Geburtstagskind trifft doppelt. Es ist auch der Tag der verschossenen Elfmeter.

Von Sebastian Richly

Manche sagen, Elfmeterschießen ist eine Kunst, für andere ist es eine Nervenschlacht. Das nicht jeder Strafstoß automatisch ein Tor bedeutet, das zeigte der Spieltag quer durch alle Klassen. Ein sonst so sicher Torjäger verschoss gleich doppelt vom Punkt. In der Kreisliga Ost geht es an der Spitze immer enger zu. In der Kreisklasse Aichach straucheln die Topteams. Der FC Pipinsried ist enttäuscht über das Pokal-Aus und ärgert sich über die Gäste-Fans.

Denn der TSV Inchenhofen verlor auch das zweite Spiel nach der Winterpause und befindet sich nur noch auf Rang vier. Da auch der SV Ried und die DJK Stotzard nicht dreifach punkteten, stehen plötzlich die Sport-Freunde Bachern an der Tabellenspitze. Ebenfalls nicht mehr gewinnen kann der BC Aichach, der auch im dritten Spiel nach der Winterpause sieglos blieb und ebenfalls nur noch Vierter ist. Dagegen marschiert der BC Rinnenthal in Richtung Meisterschaft. Einzig der FC Affing und der SV Hammerschmiede halten aktuell noch Schritt.

