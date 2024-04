Fußball-Nachlese

vor 17 Min.

Wieder im Gleichschritt: Was Rinnenthal und Griesbeckerzell so stark macht

Plus Der BC Rinnenthal marschiert Richtung Titel. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der SC Griesbeckerzell ist das Team der Stunde und träumt wieder vom Klassenerhalt.

Von Sebastian Richly

In der vergangenen Spielzeit marschierten der BC Rinnenthal und der SC Griesbeckerzell Kopf-an-Kopf in der Kreisliga Ost vorne weg. Am Ende holten sich die Zeller den Titel und der BCR scheiterte in der Relegation. In der kommenden Saison könnten die Kontrahenten wieder aufeinandertreffen, auch weil beide gerade einen Lauf haben. Die Trainer verraten, woher der Erfolg kommt.

Für Rinnenthals Spielertrainer Maximilian Merwald gibt es gleich mehrere Gründe. "Natürlich gehst du ganz anders in die Spiele, wenn es läuft. Das Selbstvertrauen ist da und du denkst gar nicht ans Verlieren", so der Mittelfeldstratege, der sein Team aber auch weiter sieht, als in der vergangenen Saison. "Da wollten wir zu viel und waren zu ungeduldig. Wir sind ab und zu ins offene Messer gelaufen, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Manchmal reicht aber auch ein remis. Ich bin ehrlich, manchmal darf es auch ein dreckiger Sieg sein, schön kannst du ein anderes Mal spielen", betont Merwald im Hinblick auf die kommenden Spiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen