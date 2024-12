Weihnachten an der Griesbachmühle

Die Griesbachmühle bei Friedberg wurde an Heiligabend wieder zu einem Ort der Hoffnung und Besinnung. Über 1.000 Menschen folgten der Einladung der Pfarreiengemeinschaft Ottmaring zur stimmungsvollen Weihnachtsandacht zum Thema „Gott wird Mensch – und du?“. In einem Clip erklärten verschiedene Sprecherinnen und Sprecher, was Mensch sein heute bedeutet. Verschiedene heimatliche Orte standen dabei im Mittelpunkt. Vor dem Rathaus in Friedberg oder beispielsweise der Feuerwehr in Eurasburg ging es um die „Würde des Menschen“ oder um „Hilfe und Dasein füreinander“. Höhepunkt der Feier war die Verkündigung der Weihnachtsbotschaft und das gemeinsame Entzünden der tausend Lichter, bevor alle das „Vater-unser“ beteten. Zum Abschluss sangen alle Besucherinnen und Besucher „Stille Nacht, heilige Nacht“ begleitet von der Bläsergruppe. Für viele Besucher ist die Andacht seit Jahren ein kraftvoller Moment der Hoffnung und Verbundenheit – weit über die Pfarreiengemeinschaft Ottmaring hinaus.

