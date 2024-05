Hoher Sachschaden entsteht bei Unfall zwischen Haberskirch und Derching

Zwei Autos haben nach einem Unfall zwischen Haberskirch und Derching nur noch Schrottwert. So ereignete sich der Crash.

Mit 45.000 Euro Sachschaden schlägt ein Unfall zu Buche, der sich am Montag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Haberskirch und Derching ereignet hat. Nach Angaben der Polizei fuhren gegen 14.30 Uhr drei Autos hintereinander in Richtung Derching. Der Fahrer des vorderen Wagens wollte auf Höhe der Haberskircher Straße links abbiegen. Der Fahrer des hinteren Autos wollte die beiden vorausfahrenden Pkw überholen und übersah dabei den Pkw, der in die Haberskircher Straße abbiegen wollte. Dabei stießen der vordere und hintere Wagen zusammen und kamen im Graben zum Stehen.

Der vorsorglich verständigte Rettungsdienst versorgte die Unfallbeteiligten, es wurde allerdings niemand verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AZ)