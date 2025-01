Traditionelles Nussschießen in Harthausen

Jedes Jahr findet in Harthausen das traditionelle Nussschießen statt. Dabei wird auf einen mit Nüssen geschmückten Christbaum geschossen. In jeder Nuss befindet sich eine Glücksnummer, die bei der folgenden Verlosung gezogen wird. An einem reich gedeckten Geschenketisch kann dann ein Geschenk ausgewählt werden. Dieses Jahr machten 70 Schützen bei dem Schießen mit. Besonderes Highlight war, dass der Christbaum sich drehte und so die Nüsse schwerer zu erwischen waren. Am Ende hatten alle viel Spaß und freuten sich über ein Geschenk.

